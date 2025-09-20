VIDEO: राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण

राज्यमंत्री खर्रा ने सुबह सबसे पहले यूआईटी के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम कार्यालय परिसर में चल रहे शहर चलो अभियान का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे।