VIDEO: जोधपुरिया धाम के लिए निकली पदयात्रा, 27 को देव नारायण मंदिर में चढ़ेगी ध्वजा

अलावड़ा क्षेत्र में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की 1114 वीं जयंती के उपलक्ष्य में अलावड़ा कस्बे से जोधपुरिया धाम (जिला टोंक) के लिए ध्वज पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई। यह कस्बे से निकलने वाली नौवीं पदयात्रा है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित देवनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद गाजे-बाजे के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया।
यात्रा का शुभारंभ समाज बंधुओं द्वारा रामलखन गुर्जर व तुलसी गुर्जर को माला व साफा पहनाकर किया गया। इस अवसर पर भगवान देवनारायण की झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु धार्मिक भजनों की धुन पर नाचते-गाते हुए शामिल हुए। मुख्य मार्गों से गुजरते समय कस्बेवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर व स्वागत कर यात्रियों का उत्साह बढ़ाया।
शाम को मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। यात्रा 27 अगस्त को टोंक जिले स्थित जोधपुरिया धाम पहुंचेगी, जहां भगवान देवनारायण महाराज के दरबार में ध्वजा चढ़ाई जाएगी।