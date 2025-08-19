VIDEO: जोधपुरिया धाम के लिए निकली पदयात्रा, 27 को देव नारायण मंदिर में चढ़ेगी ध्वजा



यात्रा का शुभारंभ समाज बंधुओं द्वारा रामलखन गुर्जर व तुलसी गुर्जर को माला व साफा पहनाकर किया गया। इस अवसर पर भगवान देवनारायण की झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु धार्मिक भजनों की धुन पर नाचते-गाते हुए शामिल हुए। मुख्य मार्गों से गुजरते समय कस्बेवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर व स्वागत कर यात्रियों का उत्साह बढ़ाया।