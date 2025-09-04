VIDEO: जयकारों के साथ नारायणपुर से पपलाज माता की पंचम पदयात्रा रवाना

सकट क्षेत्र के बाढ़ बंध का बास नारायणपुर से गुरुवार को पपलाज माता सेवा समिति नारायणपुर के तत्वाधान में पपलाज माता की पंचम पदयात्रा विधिवत झंडा पूजन के साथ रवाना हुई। पदयात्रा की शुरुआत शीतला माता मंदिर से हुई, जहां पंडित पवन कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच झंडा पूजन करवाया। इसके बाद माता के रथ में अखण्ड ज्योति प्रज्वलित की गई और पदयात्रियों ने सामूहिक आरती उतारी।