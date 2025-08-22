Patrika LogoSwitch to English

अलवर

VIDEO: छात्रसंघ चुनाव बहाली व भर्तृहरि अभ्यारण की मांग को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ, निकाला पैदल मार्च  

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और भर्तृहरि धाम से जुड़ी प्रमुख मांगों को लेकर एनएसयूआई ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 22, 2025

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और भर्तृहरि धाम से जुड़ी प्रमुख मांगों को लेकर एनएसयूआई ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सतीश पटेल रामगढ़िया और डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भर्तृहरि प्रवेश द्वार से पैदल यात्रा निकालकर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया।

इस आंदोलन में सरिस्का अभ्यारण का नाम बदलकर भर्तृहरि अभयारण्य करने और सीटीएच (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) से जुड़ी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रदर्शन में एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार, महेश पटेल, संतराम गुर्जरबास, डॉ. राज, बनवारी बैनीवाल, शंकर चौधरी, कुलदीप सैन, नरेश फागना, बादल प्रजापत, रोहित लखेरा, विजय दायमा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

Published on:

22 Aug 2025 03:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: छात्रसंघ चुनाव बहाली व भर्तृहरि अभ्यारण की मांग को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ, निकाला पैदल मार्च  

