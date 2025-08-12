VIDEO: विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाल कर दिया राष्ट्रभक्ति व पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिनान के विद्यार्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय व भारत सरकार के निर्देशन में हर घर तिरंगा और एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य राष्ट्र भावना को प्रबल करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था।
तिरंगा रैली विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और पौधरोपण का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी छात्रों को देश की एकता, अखंडता और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व के बारे में प्रेरित किया।