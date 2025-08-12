VIDEO: विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाल कर दिया राष्ट्रभक्ति व पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिनान के विद्यार्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय व भारत सरकार के निर्देशन में हर घर तिरंगा और एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य राष्ट्र भावना को प्रबल करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था।