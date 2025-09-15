Patrika LogoSwitch to English

अलवर

VIDEO: रबी सीजन की फसल को उपजाऊ बनाने के बताए टिप्स

आत्मा अलवर के परियोजना निदेशक द्वारा पिनान के अटल सेवा केन्द्र में रबी मौसम पूर्व पंचायत समिति स्तरीय एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 15, 2025

आत्मा अलवर के परियोजना निदेशक द्वारा पिनान के अटल सेवा केन्द्र में रबी मौसम पूर्व पंचायत समिति स्तरीय एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत समिति स्तर के कृषकों ने भाग लेकर रबी सीजन की फसल को उपजाऊ बनाने के विभिन्न उपाय सीखे। उप परियोजना निदेशक राजेंद्र कुमार खण्डेलवाल ने फसलों में कीट और रोग नियंत्रण के तरीकों पर जानकारी दी, जिसमें प्याज की फसल में लट नियंत्रण और रबी फसलों में बीज तथा भूमि उपचार के उपाय शामिल थे।

कृषि अनुसंधान अधिकारी एस पी यादव ने मृदा परीक्षण के महत्व और भूमि सुधार पर व्याख्यान दिया, साथ ही सुक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से उपज बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लाभ बताए। उन्होंने विभागीय योजनाओं जैसे फार्म पॉन्ड, तारबंदी, सिंचाई पाइपलाइन और उन्नत कृषि यंत्रों के अनुदान की जानकारी भी दी। जैविक खेती के तहत कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि भी समझाई गई।


सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. गौरव धारीवाल ने बीज परीक्षण, प्रमाणित बीज, बीजोपचार और संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया। सहायक कृषि अधिकारी मनोज कुमार जैन ने सिंचाई और पौध संरक्षण के महत्व को रबी फसलों में समझाया। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी घनश्याम बैरवा, पिनान कृषि पर्यवेक्षक रमेश चौधरी, कानेटी कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव, राजेश्वरी मीणा सहित काफी संख्या में कृषक मौजूद रहे।

Published on:

15 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: रबी सीजन की फसल को उपजाऊ बनाने के बताए टिप्स

