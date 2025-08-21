VIDEO: खैरथल-तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय परिवर्तन के विरोध में तिरंगा बाइक रैली

खैरथल-तिजारा जिले के नाम एवं मुख्यालय परिवर्तन के विरोध में गुरुवार को क्षेत्रवासियों ने किशनगढ़ रोड से तिरंगा बाइक रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर नारेबाजी की और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की।
विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार का यह फैसला आमजन की भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जनता से राय मशविरा किए जिला मुख्यालय परिवर्तन का निर्णय लिया गया, जो स्थानीय निवासियों के लिए असुविधाजनक है।
रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया, तो विरोध और तेज किया जाएगा।