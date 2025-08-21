VIDEO: यहां एक ही रात में हुई  दो घरों में चोरी, लाखों के जेवरात व नकदी पार 

पुलिस ने बताया गांव मकरोडा में सुरेश मीणा व शिवचरण के मकान के पीछे से जंगला खिड़की तोडकर जेवरात चोरी हुई। कई लाख रुपए के जेवर, नगदी व सामान चोरी हुआ है। वहीं हरिराम मीणा के मकान की खिड़की नहीं टूटी। जिसके कारण उनके घर के अंदर चोरी होने से बच गई। अब पुलिस जांच में लगी है। जानकारी के अनुसार पास में ही किसी का जन्मदिन था। सभी लोग उसमें व्यस्त थे और कुछ लोग जो घर पर थे वो कूलर की आवाज में सुन नहीं पाए।