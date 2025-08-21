VIDEO: यहां एक ही रात में हुई  दो घरों में चोरी, लाखों के जेवरात व नकदी पार 

अलवर के रैणी के मकरोड़ा गांव में रात को दो घरों में चोर घुसे और लाखों रुपए के जेवर व सामान चोरी कर ले गए वहीं तीसरे घर में खिड़की का शीशा तोड़ने के बाद ग्रिल नहीं कटने से चोरी नहीं हो सकी। दोनों घरों में चोर खिड़की तोड़कर अंदर आए। अब पुलिस जांच में लगी है। एक साथ दो घरों में चोरी के बाद गांव वालों में भी भय व्याप्त है।
मकरोडा गांव के लोगों ने बताया कि गांव के शिवचरण मीणा, सुरेश मीणा के मकानों में चोर घुसे हैं और नकदी,जेवरात,लहंगे आदि महंगे सामान ले गए। तीसरे घर में चोरी का प्रयास असफल रहा। में खिड़की तोड़कर अंदर गए। इसके बाद पूरे घर को खंगाला और जेवर व नकदी ले गए। गुरुवार सुबह रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस तरह पूरे घर के सामान के अंदर छानबीन कर चोरी की है।
पुलिस ने बताया गांव मकरोडा में सुरेश मीणा व शिवचरण के मकान के पीछे से जंगला खिड़की तोडकर जेवरात चोरी हुई। कई लाख रुपए के जेवर, नगदी व सामान चोरी हुआ है। वहीं हरिराम मीणा के मकान की खिड़की नहीं टूटी। जिसके कारण उनके घर के अंदर चोरी होने से बच गई। अब पुलिस जांच में लगी है। जानकारी के अनुसार पास में ही किसी का जन्मदिन था। सभी लोग उसमें व्यस्त थे और कुछ लोग जो घर पर थे वो कूलर की आवाज में सुन नहीं पाए।