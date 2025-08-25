VIDEO: अलवर में बारिश से बढ़ी जलधारा, सिलीसेढ़ का पानी जयसमंद पहुंचा



सोमवार सुबह से ही जिलेभर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते सिलीसेढ़ झील का पानी जयसमंद बांध तक पहुंच गया है। साथ ही अरावली की पहाड़ियों में हुई अच्छी बारिश से रूपारेल नदी भी पानी से लबालब हो उठी है। इस नदी का प्रवाह सीधे जयसमंद बांध में पहुंच रहा है।