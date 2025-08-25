VIDEO: अलवर में बारिश से बढ़ी जलधारा, सिलीसेढ़ का पानी जयसमंद पहुंचा

अलवर जिले में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सोमवार को सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया।
सोमवार सुबह से ही जिलेभर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते सिलीसेढ़ झील का पानी जयसमंद बांध तक पहुंच गया है। साथ ही अरावली की पहाड़ियों में हुई अच्छी बारिश से रूपारेल नदी भी पानी से लबालब हो उठी है। इस नदी का प्रवाह सीधे जयसमंद बांध में पहुंच रहा है।
सोमवार सुबह 11 बजे तक जयसमंद बांध में करीब 4 फीट पानी की आवक दर्ज की गई। बांध में बढ़ते पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बारिश के बीच जलधारा का नजारा का आनंद ले रहे हैं।
लगातार हो रही बारिश से बांध भरने लगा है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी-नालों के पास नहीं जाने की अपील की है।