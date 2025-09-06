VIDEO: बीधोता बांध में पानी की आवक, खेतों में डूबी बाजरे की फसलें

लगातार हो रही बारिश से खरीफ की कई फसलें प्रभावित हुई हैं। मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल, मूंग और लाल प्याज की फसलें पानी और नमी से खराब हो रही हैं। कई खेतों में बाजरे की फसल तेज हवाओं और पानी से गिर गई है, जबकि लाल प्याज की फसल गलने लगी है। किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ने राहत के साथ-साथ चिंता भी बढ़ा दी है।