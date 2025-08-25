VIDEO: महिलाओं ने मंत्री संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा

विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं की ओर से सोमवार को रक्षासूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलवर में कंपनी बाग के पास स्थित एक रिसॉर्ट में हुआ, जिसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कार्यक्रम का मुख्य विषय बहनों का सम्मान, शक्ति का सम्मान रहा। इस दौरान महिलाओं ने मंत्री संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा। मंत्री संजय शर्मा ने समाज में नारी शक्ति के सम्मान और संरक्षण का संदेश दिया।
रक्षासूत्र कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कहा कि रक्षासूत्र केवल भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में आपसी विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी है।
इससे पहले मंत्री शर्मा ने सामान्य चिकित्सालय में नेत्रदान पखवाड़े के तहत आयोजित भगवान धन्वंतरी पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने नेत्रदान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।