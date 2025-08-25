VIDEO: महिलाओं ने मंत्री संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा

विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं की ओर से सोमवार को रक्षासूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलवर में कंपनी बाग के पास स्थित एक रिसॉर्ट में हुआ, जिसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।