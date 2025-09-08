गंदगी और बदहाल रास्तों से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कोटकासिम क्षेत्र की ग्राम पंचायत लाडपुर के ग्राम डुम्हेड़ा की अहीरों की ढाणी और हरिजन की ढाणी के ग्रामीण लंबे समय से कीचड़, गंदगी और टूटे-फूटे रास्तों की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे परिवार सहित कार्यालय के सामने धरना देकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गांव में गंदगी और गंदा पानी हमेशा भरा रहता है, जिसके कारण अक्सर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं। गांव में न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई स्वास्थ्य सुविधा। बीमार पड़ने पर लोगों को 8-9 किलोमीटर दूर कोटकासिम सीएचसी जाना पड़ता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार विधायक, सरपंच और उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार योजनाओं के नाम पर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हमारी ढाणियों तक विकास पहुंच ही नहीं पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुख्य मार्ग और गलियों की सफाई व पक्की सड़क नहीं बनाई गई तो वे परिवार सहित उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे रहेंगे।