गंदगी और बदहाल रास्तों से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार विधायक, सरपंच और उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार योजनाओं के नाम पर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हमारी ढाणियों तक विकास पहुंच ही नहीं पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुख्य मार्ग और गलियों की सफाई व पक्की सड़क नहीं बनाई गई तो वे परिवार सहित उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे रहेंगे।