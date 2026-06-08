आज फिर बदलेगा मौसम, शाम को बारिश और आंधी का अलर्ट

हालांकि मौसम सुहावना होने से आम जनता खुश है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने हल्की चेतावनी भी जारी की है। विभाग का कहना है कि शाम के समय जब मौसम बदलेगा, तो तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आंधी या मेघ गर्जन (बिजली कड़कने) के समय पेड़ के नीचे या कमजोर कच्ची दीवारों के पास खड़े होने से बचें।



दुपहिया वाहन चालकों को भी अंधड़ के दौरान गाड़ी धीरे और सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आज शाम अलवर वासियों के लिए राहत भरी और ठंडी होने वाली है। अगर आप भी शाम को बाहर घूमने या मोती डूंगरी-सोनावा डूंगरी की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने साथ छतरी रखना न भूलें, क्योंकि इंद्रदेव कभी भी मेहरबान हो सकते हैं।