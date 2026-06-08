आज फिर बदलेगा मौसम, शाम को बारिश और आंधी का अलर्ट

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Weather Update: जून के महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। लेकिन इस बार नौतपा और भीषण गर्मी के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। अलवर जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदला-बदला नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई बार अच्छी बारिश हो चुकी है, जिसके चलते इस बार जून के महीने में भी झुलसाने वाली लू से लोगों को काफी हद तक राहत मिली हुई है। बारिश होने के कारण अब जून में भी थोड़ी हरियाली नजर आने लगी है।
मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार आज शाम को एक बार फिर मौसम का रुख बदल सकता है। जिले के कुछ स्थानों पर धूल आंधी चलने के साथ ही हल्की बारिश या तेज बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना है। दोपहर के समय भले ही हल्की धूप और उमस परेशान कर रही हो, लेकिन शाम होते-होते आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और रात का मौसम सुहावना हो जाएगा।
आमतौर पर जून के इस हफ्ते में अलवर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, लेकिन बार-बार हो रही इस प्री-मानसून बारिश ने पारे को नियंत्रण में रखा है। आज शाम को होने वाली संभावित बूंदाबांदी से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो दिनभर की उमस और काम के बाद शाम को घरों से बाहर निकलते हैं। किसानों के लिए भी यह बदला हुआ मौसम खेत की तैयारियों के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है।
हालांकि मौसम सुहावना होने से आम जनता खुश है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने हल्की चेतावनी भी जारी की है। विभाग का कहना है कि शाम के समय जब मौसम बदलेगा, तो तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आंधी या मेघ गर्जन (बिजली कड़कने) के समय पेड़ के नीचे या कमजोर कच्ची दीवारों के पास खड़े होने से बचें।
दुपहिया वाहन चालकों को भी अंधड़ के दौरान गाड़ी धीरे और सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आज शाम अलवर वासियों के लिए राहत भरी और ठंडी होने वाली है। अगर आप भी शाम को बाहर घूमने या मोती डूंगरी-सोनावा डूंगरी की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने साथ छतरी रखना न भूलें, क्योंकि इंद्रदेव कभी भी मेहरबान हो सकते हैं।
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