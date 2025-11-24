प्रकाश गंगावत के जिलाध्यक्ष बनने के पीछे की क्या है पूरी स्टोरी ?

अलवर कांग्रेस को प्रकाश गंगावत के रूप में नया जिलाध्यक्ष मिल गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिले से छह नेताओं के नाम का पैनल तैयार किया गया था। इसमें गंगावत का नाम शामिल था। दिल्ली में जब केसी वेणुगोपाल के साथ एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की चर्चा हुई तो दोनों नेताओं ने गंगावत के नाम की पैरवी की। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को केवल प्रकाश प्रकाश गंगावत का ही नाम भेजा गया। यही वजह रही कि अलवर जिलाध्यक्ष का नाम बिना किसी झिझक के घोषित कर दिया गया।