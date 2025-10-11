अलवर का कलाकंद मार्केट क्यों है इतना ख़ास 

अलवर में होप सर्कस से घंटाघर तक फैले कलाकंद और पंसारी बाजार शहर के सबसे व्यस्ततम बाजारों में शामिल हैं। देशभर में जिले की पहचान बन चुके कलाकंद की यहां कई दुकानें हैं। इससे ही इस बाजार का नाम कलाकंद मार्केट है। इसके सामने ही नमकीन की दुकानें हैं। पंसारी बाजार में किराने का सामान, डिस्पोजेबल आइटम, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की दुकानें हैं। करीब 70-80 साल पुराने ये दोनों बाजार शहर के सबसे लोकप्रिय बाजारों में भी शामिल हैं। वैसे तो यहां साल भर ही खरीदारों की भीड़ रहती है, लेकिन त्योहारी सीजन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है।