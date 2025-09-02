इस बार करणी माता मंदिर में मेला भरेगा या नहीं… क्यों है संशय? देखें यहां 

इस शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करेंगे, लेकिन अलवर शहर के बाला किला स्थित करणी माता मंदिर में मेला भरेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। मंदिर मार्ग क्षतिग्रस्त है। पीडल्ब्यूडी इसका मरमतीकरण करवा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से काम अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में नवरात्र से पहले काम पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। इस रोड को सही करने के लिए सरकार से पांच करोड़ का बजट मांगा गया है।