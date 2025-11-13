Shafali Verma: विश्व चैंपियन शेफाली वर्मा पहुंची राजस्थान, कुलदेवी-कुलदेवता के दर्शन किए, PM मोदी के लिए कही यह बात

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं सेमीफाइनल में जल्दी आउट हो गई थी। उस वक्त बहुत परेशान थी। वो दो दिन और रात कैसे बीते, यह सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे मन में कई विचार आ रहे थे, लेकिन जब बताया गया कि मैं फाइनल खेलूंगी, तब मैंने ठान लिया कि इस बार कुछ अच्छा करना ही है। मैंने सोचा था कि कम से कम एक मैच तो अपने दम पर जिताना ही है। शेफाली ने जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को जीवन का यादगार पल बताया।