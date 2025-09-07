Rajasthan Crime: महिला को पीट-पीटकर पानी में फेंका, बलात्कार की आशंका, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया

अलवर। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के पड़ीसल रोड पर शनिवार सुबह एक 30 वर्षीय महिला अचेतावस्था में पड़ी मिली। पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया। जहां महिला वेंटिलेटर पर है। पुलिस ने महिला की मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है। महिला के साथ मारपीट की बात सामने आई है। महिला के साथ बलात्कार की आशंका जताई जा रही है। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने शौकीन नाम के युवक को हिरासत में लिया है।