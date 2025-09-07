Bharatpur Crime : आखिरकार सविता की मौत हो गई, अगर डाक्टर मान लेता ये बात तो न होता हादसा, परिवार में मचा कोहराम

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना थाना इलाके गांव मुर्की निवासी सविता (19 वर्ष) 26 दिनों में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोमा की स्थिति में 26 दिनों से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। परिवारीजन उसके होश आने का इंतजार कर रहे थे कि कब सविता अपनी आंखे टिमटिमाएगी लेकिन परिवारीजनों की दुआ और दवा कोई काम नहीं आई और आखिरकार शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। जिससे परिवार सहित रिश्तेदारों में कोहराम मच गया।