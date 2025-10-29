एक ही रात अलग-अलग दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road Accident: गांधीनगर थाना क्षेत्र बनारस मार्ग पर स्थित चठिरमा पेट्रोल पंप के पास सोमवार की रात तेज रफ्तार बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौत मौके पर ही हो गई। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ यहीं टूटकर नहीं थमा, हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक का छोटा भाई ग्राम केवरी स्थित अपने घर से स्कूटी से अंबिकापुर आ रहा था। तभी रास्ते में कार से टक्कर हो गई। दुर्घटना में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया।