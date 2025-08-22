Axe attack and loot: महिला ने 2 हजार रुपए नहीं दिए तो युवक ने टांगी से कर दिया हमला, फिर 11 हजार रुपए लेकर हुआ फरार

अंबिकापुर. शहर के मठपारा निवासी एक युवक ने 19 अगस्त को पड़ोस में रहने वाली महिला पर टांगी से हमला कर दिया था। इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। मामले में मणिपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक महिला से 2 हजार रुपए की मांग कर रहा था, मना करने पर उसने वारदात (Axe attack and loot) को अंजाम दिया और उसके पास रहे 11 हजार रुपए लेकर फरार हो गया था।