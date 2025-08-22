Axe attack and loot: महिला ने 2 हजार रुपए नहीं दिए तो युवक ने टांगी से कर दिया हमला, फिर 11 हजार रुपए लेकर हुआ फरार

अंबिकापुर. शहर के मठपारा निवासी एक युवक ने 19 अगस्त को पड़ोस में रहने वाली महिला पर टांगी से हमला कर दिया था। इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। मामले में मणिपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक महिला से 2 हजार रुपए की मांग कर रहा था, मना करने पर उसने वारदात (Axe attack and loot) को अंजाम दिया और उसके पास रहे 11 हजार रुपए लेकर फरार हो गया था।
शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मठपारा निवासी रेशमी बाई 19 अगस्त को घर में थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला ईश्वर चौबे नामक युवक रेशमी के घर आया और उससे जबरन 2 हजार रुपए (Axe attack and loot) की मांग करने लगा। महिला द्वारा रुपए देने से मना करने पर ईश्वर चौबे ने पहले तो उसे जान से मारने की धमकी दी, फिर अपने पास रखे टांगी से उसपर हमला कर दिया।
इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसके बाद पीडि़ता के पास रखे 11 हजार रुपए लेकर आरोपी मौके से फरार (Axe attack and loot) हो गया था। वहीं गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीडि़ता की रिपोर्ट (Axe attack and loot) पर मणिपुर पुलिस ने आरोपी दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नवानगर निवासी ईश्वर चौबे को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी फिलहाल मठपारा में ही रह रहा था।