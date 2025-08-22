Big incident: बिजली पोल हटाते समय करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, मकान मालिक झुलसा

भैयाथान। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर करंट के चपेट (Big incident) में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुराने विद्युत पोल को हटाने के दौरान तरंगित तार के संपर्क में तीनों आ गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की।