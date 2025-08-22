Big incident: बिजली पोल हटाते समय करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, मकान मालिक झुलसा

भैयाथान। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर करंट के चपेट (Big incident) में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुराने विद्युत पोल को हटाने के दौरान तरंगित तार के संपर्क में तीनों आ गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की।
झिलमिली थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा निवासी विपिन चंद जायसवाल नए मकान का निर्माण करवा रहा है। उसके यहां गांव के ही 2 मजदूर रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू (Big incident) काम कर रहे थे। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे निर्माणाधीन घर से कुछ ही दूरी पर एक पुराने विद्युत पोल को दोनों मजदूरों की मदद से विपिन चंद जायसवाल द्वारा हटाया जा रहा था।
इसी दौरान वहां से गुजरे करंट प्रवाहित बिजली के सर्विस तार से पोल टच हो गया और तीनों उसकी चपेट में आ गए। इससे तेज झटका लगा और तीनों वहीं गिर गए। हादसे (Big incident) में रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन चंद गंभीर रूप से झुलस गया।
हादसे (Big incident) में घायल विपिन चंद जायसवाल को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली कट की। इधर झिलमिली पुलिस ने पीएम पश्चात दोनों का शव उनके परिजन को सौंप दिया है।