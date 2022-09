पत्नी को मारने चलाई लात गोद में सो रही 22 दिन की मासूम बेटी को लगी, शव को सीने से लगाए बिलखती रही मां

Big Incident: लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-in-relationship) में रह रहे थे युवक-युवती, 22 दिन पहले ही पत्नी ने दिया था बालिका को जन्म, पति उसे मायके भेजने की जिद पर अड़ा था लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी, इससे नाराज (Angry) होकर वह कर रहा था मारपीट

अंबिकापुर. Big Incident: मां के साथ हो रहे अत्याचार की कीमत 22 दिन की मासूम बच्ची को जान देकर चुकानी पड़ी। यह दिल दहलाने वाली खबर दरिमा थाना क्षेत्र की है। लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के दौरान एक महिला ने 22 दिन पूर्व एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची के जन्म लेने के बाद महिला का पति उसे मायके जाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा था। नहीं जाने पर उसके साथ लगातार मारपीट कर रहा था। 1 सितंबर की रात को शराब के नशे में वह पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान पति ने पैर चलाया लेकिन पैर पत्नी को न लगकर मां की गोद में सो रही मासूम बच्ची को लग गई। घायलावस्था में बालिका को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई।

Mother crying to took daughter in lap