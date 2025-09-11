Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Brutally beaten case: ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बीच सडक़ अधमरा होते तक की थी पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार

Brutally beaten case: बाइक व दुकान को टक्कर मारकर भागने के दौरान पीछा कर आरोपियों ने ट्रक चालक व खलासी की हत्या का किया था प्रयास, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 11, 2025

Brutally beaten case
अंबिकापुर। शहर की गांधीनगर पुलिस ने ट्रक चालक व खलासी की बेरहमी से मारपीट (Brutally beaten case) कर हत्या करने के प्रयास करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक पुलिस ने जब्त किया है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपी घटना दिवस से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दरअसल ट्रक चालक द्वारा बाइक व दुकान को टक्कर मारकर भागने के दौरान पीछा कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

कोरिया जिला के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडवपारा के सुनील कुमार जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई था कि उसका ट्रक कमांक सीजी 15 डीएफ 7186 में चालक सुरेन्द्र सिंह व खलासी शनि सिंह (Brutally beaten case) आमाडाह मध्यप्रदेश से कोयला लोड करके ओडिशा जा रहे थे। 29 अगस्त को सूरजपुर जिले के ग्राम सिलफिली के आस-पास खड़ी बाइक को टक्कर मारकर मौके से भाग रहे थे।

इसी बीच पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति पीछा करते हुए वहां पहुंचे और ट्रक को रुकवाकर जानलेवा हमला करते हुए चालक सुरेन्द्र सिंह व खलासी शनि सिंह को ट्रक से बाहर निकालकर मारपीट (Brutally beaten case) की।

दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती (Brutally beaten case) कराया गया था। आरोपियों द्वारा ट्रक में तोडफ़ोड़ भी की गई थी। मामले में गांधीनगर पुलिस ने धारा 191(2), 296, 351 (3), 115(2), 324(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना में लिया गया।

Brutally beaten case: ये आरोपी गिरफ्तार

मामले (Brutally beaten case) में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गणेशपुर निवासी मुकेश राय पिता बिजन राय 43 वर्ष, रोहित साह पिता परमेश चंद साह 24 वर्ष, शशिकांत भगत पिता स्व. राज किशोर भगत 27 वर्ष, गोपाल विश्वास पिता अजीत विश्वास 33 वर्ष, रंजीत विश्वास पिता गोवर्धन विश्वास 38 वर्ष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जबकि अन्य की तलाश जारी है।

11 Sept 2025 04:46 pm

Brutally beaten case: ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बीच सडक़ अधमरा होते तक की थी पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार

