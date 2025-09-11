Brutally beaten case: ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बीच सडक़ अधमरा होते तक की थी पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर की गांधीनगर पुलिस ने ट्रक चालक व खलासी की बेरहमी से मारपीट (Brutally beaten case) कर हत्या करने के प्रयास करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक पुलिस ने जब्त किया है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपी घटना दिवस से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दरअसल ट्रक चालक द्वारा बाइक व दुकान को टक्कर मारकर भागने के दौरान पीछा कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।