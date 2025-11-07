CG Crime News: क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पोकलेन चालक को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा…

क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बरियो पुलिस चौकी अंतर्गत भिलाई गांव में एक पोकलेन चालक को डीजल चोरी के आरोप में बंद कमरे में पैर-हाथ बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर भी चिंता जताती है।
सूत्रों ने बताया कि ग्राम भिलाई में सिंघल नामक क्रशर संचालित है द्य यहां कार्यरत पोकलेन चालक ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी व उसके सहयोगी को क्रशर संचालक अंबिकापुर कुंडला सिटी निवासी दीपक अग्रवाल व उनके सहयोगियों द्वारा बंद कमरे में बंधक बनाकर पिटाई की गई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद बरियो चौकी पुलिस कुछ लोगों को चौकी लाकर पूछताछ कर रही है।
पीड़ित विनोद सारथी द्वारा पेट्रोल खर्च की मांग की जा रही थी। बस इसी बात से जुड़े विवाद में उसे और उसके साथी को बंधक बनाकर अमानवीय तरीके से पीटा गया है। वहीं बलरामपुर पुलिस का कहना है कि पीड़ित को थाने बुलाया गया है। मामले की जांच के बाद आरोपियों को कठोर कार्रवाई की जाएगी।
