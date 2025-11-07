CG Crime News: क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पोकलेन चालक को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा…

सूत्रों ने बताया कि ग्राम भिलाई में सिंघल नामक क्रशर संचालित है द्य यहां कार्यरत पोकलेन चालक ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी व उसके सहयोगी को क्रशर संचालक अंबिकापुर कुंडला सिटी निवासी दीपक अग्रवाल व उनके सहयोगियों द्वारा बंद कमरे में बंधक बनाकर पिटाई की गई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद बरियो चौकी पुलिस कुछ लोगों को चौकी लाकर पूछताछ कर रही है।