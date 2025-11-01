Theft in Jewellery shop: ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला: जंगल किनारे मिले आर्टिफिशियल जेवर और जूतों के निशान, पुलिस बोली- जल्द पकड़ लेंगे

बलरामपुर। 30 अक्टूबर की देर रात धनंजय ज्वेलर्स से लाखों के जेवरात चोरी (Theft in Jewellery shop) होने के मामले में पुलिस टीमें चोरों की तलाश में लगी है। इस बीच बलरामपुर जिला मुख्यालय घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर डुमरखी रोड के जंगल किनारे आर्टिफिशियल जेवरात फेंके हुए मिले हैं। यहां पर जूते आदि के निशान भी पाए गए हैं। इस आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और दावा है कि वे जल्द पकड़ में आ जाएंगे।