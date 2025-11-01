Theft in Jewellery shop: ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला: जंगल किनारे मिले आर्टिफिशियल जेवर और जूतों के निशान, पुलिस बोली- जल्द पकड़ लेंगे

Dhananjay Jewellers (Photo- Patrika)
बलरामपुर। 30 अक्टूबर की देर रात धनंजय ज्वेलर्स से लाखों के जेवरात चोरी (Theft in Jewellery shop) होने के मामले में पुलिस टीमें चोरों की तलाश में लगी है। इस बीच बलरामपुर जिला मुख्यालय घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर डुमरखी रोड के जंगल किनारे आर्टिफिशियल जेवरात फेंके हुए मिले हैं। यहां पर जूते आदि के निशान भी पाए गए हैं। इस आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और दावा है कि वे जल्द पकड़ में आ जाएंगे।
30 अक्टूबर की देर रात जिला मुख्यालय से लगे ग्राम दहेजवार के हिंदू चौक पर 2 बाइक से आए 6 नकाबपोश चोरों ने ज्वेलरी दुकान का ताला तोडक़र लाखों के जेवरात लेकर फरार (Theft in Jewellery shop) हो गए हैं। दुकान संचालक अजय सोनी अपनी पुत्री की शादी अगले महीने करने वाले थे और इस महीने नवंबर की 6 तारीख को सगाई का कार्यक्रम भी था।
इसी बीच उनके दुकान से लाखों के जेवरात चोरी हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। महिलाओं का रो-रो कर बुरा हाल है। शादी कार्यक्रम में रुकावट पैदा हो गई, जिससे पूरा परिवार परेशान है। इधर पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे।
सर्राफा एसोसिएशन के बलरामपुर अध्यक्ष रोशन लाल मणि ने बताया कि पूर्व में ज्वेलर्स दुकान में चोरी (Theft in Jewellery shop) और यहां हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज में चोरों की कद काठी, उम्र एक समान दिख रहे हैं।
जिला मुख्यालय में हुई इस वारदात (Theft in Jewellery shop) ने पुलिसिंग सहित रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनास्थल से मात्र 250 मीटर की दूरी पर एडिशनल एसपी और 500 की मीटर की दूरी पर एसपी बंगला है। यह व्यस्त इलाका है, पुलिस की गश्त होती रहती है। इसके बावजूद रात में चोरों ने दुकान में लगभग 45 मिनट तक रुक कर बड़े आराम से वारदात को अंजाम दिया, फिर फरार हो गए।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग