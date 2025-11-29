CG News: होमवर्क न करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाने वाले स्कूल की मान्यता रद्द, संचालक पर FIR दर्ज

इसका वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ अजय कुमार मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट ने भी जनहित याचिका मानते हुए मामले को संज्ञान में लिया था। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। डीईओ ने स्कूल पर एक्शन लेते हुए 28 नवंबर को स्कूल की मान्यता रद्द कर दी।