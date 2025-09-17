Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Cruelty: निर्दयी पिता ने 2 साल के मासूम बेटे को घसीटा, फिर पटक कर मार डाला, पत्नी से कहा था- मैं बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा

Cruelty: पति की मारपीट व शराब पीने से तंग आकर 2 साल से मायके में रह रही है पत्नी, आरोपी ने यह कहकर बेटे को लाया था कि उसके बिना नहीं रह पाएगा, हत्या करने के बाद बोला- तुम्हारे बेटे को मार दिया हूं

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 17, 2025

Cruelty
Innocent son with his mother (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 सितंबर को निर्दयी पिता ने अपने 2 वर्ष के मासूम बेटे को पटक-पटक कर मार (Cruelty) डाला। इसके बाद वह फोन कर पत्नी को बोला कि तुम्हारे बेटे को मार दिया हूं। पत्नी पिछले 2 वर्ष से पति के मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही है। बच्चा भी मां के साथ था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पिता यह कहकर लाया था कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। यहां लाने के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी शराबी प्रवृत्ति का है। मामले में दरिमा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी निवासी जुगलाल सिंह 26 वर्ष की शादी वर्ष 2022 में मैनपाट के रोपाखार निवासी विनीता सिंह से हुई थी। वर्ष 2023 में बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम हर्षित था। शादी के बाद से जुगलाल आए दिन शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट व विवाद (Cruelty) करता था।

पति की हरकत से तंग आकर विनीता पिछले 2 वर्ष से अपने बेटे को लेकर मायके में रह रही थी। कुछ दिन पूर्व जुगलाल ससुराल गया और पत्नी को साथ चलनेे कहा। इस पर पत्नी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जुगलाल ने पत्नी से कहा कि मैं बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा, (Cruelty) उसे साथ जाने दो। पति की बात पर भरोसा कर पत्नी ने बेटे को उसके साथ भेज दिया था।

Innocent son dead body (Photo- Patrika)

Cruelty: घसीटा फिर जमीन पर पटक दिया

16 सितंबर की दोपहर बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान जुगलाल शराब के नशे में आया और बेटे को घसीटते हुए घर ले गया। वहां उसकी पहले पिटाई की। इसके बाद उसे जमीन पर पटक (Cruelty) दिया। गंभीर चोट लगने से हर्षित अचेत होकर जमीन पर पड़ा रहा। इधर परिजन बच्चे को उठाकर दरिमा स्थित निजी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

पत्नी को बताया- तुम्हारे बेटे को मार दिया

बेटे को जमीन पर पटकने के बाद जुगलाल ने पत्नी को कॉल कर कहा कि तुम्हारे बेटे को मार (Cruelty) दिया हूं। यह सुन कर उसके होश उड़ गए। वह तत्काल मायके से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। यहां अपने कलेजे के टुकड़े को मृत अवस्था में पाकर वह सदमे में आ गई। वह काफी देर तक बेटे को गोद में लेकर रोती रही।

Police arrested accused (Photo- Patrika)

आरोपी पिता गिरफ्तार

पिता द्वारा बच्चे को मार दिए जाने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुलिस सहायता केन्द्र ने मामले की जानकारी दरिमा पुलिस को दी। सूचना (Cruelty) पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि बेटे की हत्या के एक दिन पूर्व 15 सितंबर को आरोपी ने अपनी मां को भी मारपीट कर घर से भगा दिया था।

Updated on:

17 Sept 2025 06:37 pm

Published on:

17 Sept 2025 05:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cruelty: निर्दयी पिता ने 2 साल के मासूम बेटे को घसीटा, फिर पटक कर मार डाला, पत्नी से कहा था- मैं बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा

