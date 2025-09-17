Cruelty: निर्दयी पिता ने 2 साल के मासूम बेटे को घसीटा, फिर पटक कर मार डाला, पत्नी से कहा था- मैं बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा

अंबिकापुर. दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 सितंबर को निर्दयी पिता ने अपने 2 वर्ष के मासूम बेटे को पटक-पटक कर मार (Cruelty) डाला। इसके बाद वह फोन कर पत्नी को बोला कि तुम्हारे बेटे को मार दिया हूं। पत्नी पिछले 2 वर्ष से पति के मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही है। बच्चा भी मां के साथ था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पिता यह कहकर लाया था कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। यहां लाने के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी शराबी प्रवृत्ति का है। मामले में दरिमा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।