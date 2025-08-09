Elephant attack: Video: हाथी ने मां-बेटी समेत 3 महिलाओं को सूंड से उठाकर फेंका, कीचड़ में सन गए तीनों, ऐसे बची जान

अंबिकापुर। मैनपाट व धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र की सीमा में शुक्रवार की रात हुए एक घटनाक्रम में पहाड़ी कोरवा जनजाति की 2 महिलाओं व गोद में रही दुधमुंही बच्ची का हाथियों से सामना (Elephant attack) हो गया। इनमें से एक हाथी ने उनपर हमला किया, जिससे महिला व उसकी गोद में मौजूद बालिका दूर जा गिरे। इसी दौरान वहां कुनकुरी खुर्द के लोग व गजराज वाहन से वन कर्मी पहुंच गए और शोर करते हुए हाथियों को खदेड़ दिया, इससे तीनों की जान बच गई। तीनों कीचड़ में सन गए थे।