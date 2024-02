नौकरी के नाम बेरोजगारों से ऐंठ लिए लाखों रुपए, फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुरPublished: Feb 06, 2024 09:22:58 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Fraud in the name of job: आरोपी इतना शातिर निकला कि अस्पताल में सफाईकर्मी की नौकरी का झांसा देकर ९ लोगों से कर ली 2 लाख 92 हजार की ठगी, 4 साल बाद भी रुपए नहीं लौटाए तो ठगे गए लोगों ने दर्ज कराई रिपोर्ट

Fraud accused arrested

सीतापुर. Fraud in the name of job: बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कपाटबहरी निवासी शातिर ठग खेमराज केरकेट्टा है। उसने क्षेत्र के कई बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी का झांसा देकर 2 लाख 92 हजार रुपए की ठगी की। उसने लोगों को स्वास्थ्य विभाग में सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे लाखों रुपए ठग लिए। इसके बाद सभी को उसने फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया था। जब नियुक्ति पत्र लेकर युवा संबंधित कार्यालय पहुंचे तो जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए।