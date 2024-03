रॉ मैटेरियल भी दूंगा और तैयार सामान बेचवा भी दूंगा, कहकर खरीदवा दी मशीनें, लाखों की ठगी के शिकार हुए लोग

Submitted by:

Fraud: ठगी के शिकार लोगों ने कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई मामले की शिकायत, शहर के ही एक व्यक्ति ने ग्रामीणों को दोना-पत्तल मशीन खरीदने पर मुनाफे का दिया था लालच

Villagers reached in Kotwali to took complaint