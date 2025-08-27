Ganesh Chaturthi 2025: आकर्षक पंडालों में जगह-जगह विराजे लंबोदर, भक्तिमय हुआ शहर का माहौल

अंबिकापुर. गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय गणपति महोत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) का शुभारंभ बुधवार को आस्थामय वातावरण में उत्साह और उमंग के साथ हुआ। सुबह से ही घरों, मंदिरों व शहर के विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगी। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित किया। शाम को आरती करने के बाद प्रभु की आराधना कर सुख-समृद्धि का वरदान मांगा।