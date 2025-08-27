Ganesh Chaturthi 2025: आकर्षक पंडालों में जगह-जगह विराजे लंबोदर, भक्तिमय हुआ शहर का माहौल

अंबिकापुर. गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय गणपति महोत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) का शुभारंभ बुधवार को आस्थामय वातावरण में उत्साह और उमंग के साथ हुआ। सुबह से ही घरों, मंदिरों व शहर के विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगी। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित किया। शाम को आरती करने के बाद प्रभु की आराधना कर सुख-समृद्धि का वरदान मांगा।
गणेश उत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) को लेकर लोगों में खास उत्साह रहता है। लगभग 15 दिन पूर्व से ही शहर के जगह-जगह आकर्षक पंडाल निर्माण की तैयारी समिति द्वारा शुरु करा दी गई थी। बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सजे-धजे आकर्षक पंडालों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर लंबोदर की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही शहर में गणेशोत्सव की धूम शुरु हो गई है।
ग्रामीण इलाकों में भी छोटे-बड़े पंडालों में विघ्नहर्ता की प्रतिमा (Ganesh Chaturthi 2025) स्थापित कर पूजा-अर्चना का दौर शुरु हो गया है। शहर के प्रमुख व्यवसायिक मार्गों में आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही विद्युत झालरों से सजावट भी की गई है। बच्चों से लेकर बड़ों में भी विघ्नहर्ता की पूजा-अर्चना को लेकर उल्लास व भक्ति का वातावरण बना हुआ है।
शहर के जयस्तंभ चौक, सदर रोड, देवीगंज रोड, ब्रह्म रोड, चांदनी चौक मायापुर, चर्च रोड केदारपुर, दरीपारा, महाराजा गली व गांधीनगर में स्थापित प्रतिमाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
गणेश उत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) का उत्साह पूरे 10 दिनों तक चलेगा। जगह-जगह पूजा समिति द्वारा धार्मिक आयोजन किए गए हैं। भजन संध्या का आयोजन भी एक-दो दिन के भीतर शुरु हो जाएगा। कई चर्चित भजन मंडलियां व आर्केस्ट्रा गु्रप द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं पूरे दस दिनों तक शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय रहेगा।