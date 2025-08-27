Ganesh Chaturthi 2025: आज बैंड-बाजों के साथ पंडालों, घरों और प्रतिष्ठानों में विराजेंगे गणपति

घड़ी चौक से लेकर सदर मार्ग तक व बुधवारी बाजार सहित कई स्थानों पर बड़ी संया में मूर्तियों की दुकानें सज गई हैं। कहीं बड़ी प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं, तो कहीं शेषनाग धारणकर मूसक पर सवार बप्पा भक्तों को लुभा रहे हैं। मूर्तिकरों के पास में 200 से लेकर 1500 रुपए तक प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। प्रतिमाएं महंगी होने के बावजूद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं।