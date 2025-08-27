Ganesh Chaturthi 2025: आज बैंड-बाजों के साथ पंडालों, घरों और प्रतिष्ठानों में विराजेंगे गणपति

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में रिद्धि-सिद्धि के दाता एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेश का चतुर्थी महोत्सव शुरू हो रहा है। ढोल धमाकों व बैंड-बाजों के साथ भागवान गणेश बुधवार को प्रतिष्ठानों, घरों व पंडालों में विराजित होंगे।
बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पर्व को मनाने उत्साहित है। बाजारों में भगवान गणेश की विभिन्न प्रतिमाएं बिक्री के लिए आई है। शहर में 20 जगहों पर बड़े गणेश पंडाल बनाए गए हैं। शहर में 50 से अधिक स्थानों के अलावा घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गणेश उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है।
जिला मुख्यालय में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने बड़े व आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। पंडाल निर्माण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। पंडालों में साज-सज्जा चल रही है।
शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल सर्वोत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इसी समय गणपति जी का प्राकट्य हुआ था। इस बार स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11.05 से दोपहर 1.40 बजे तक रहेगा।
घड़ी चौक से लेकर सदर मार्ग तक व बुधवारी बाजार सहित कई स्थानों पर बड़ी संया में मूर्तियों की दुकानें सज गई हैं। कहीं बड़ी प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं, तो कहीं शेषनाग धारणकर मूसक पर सवार बप्पा भक्तों को लुभा रहे हैं। मूर्तिकरों के पास में 200 से लेकर 1500 रुपए तक प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। प्रतिमाएं महंगी होने के बावजूद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं।
मंगलवार को उतनी ज्यादा भीड़ प्रतिमा खरीदने नहीं रही, लेकिन बुधवार को भीड़ रहने की उमीद है। जिले में इस बार 10 से 15 फीट की प्रतिमाओं का निर्माण मूर्तिकारों ने किया है। मूर्तिकार भी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं।