Ganesh Chaturthi 2025: गणेश प्रतिमा निर्माण पर मौसम की मार, नमी और धूप की कमी से मूर्तिकार परेशान

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रिमझिम बारिश ने मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ा दी है। जो बारिश किसानों के लिए अपर्याप्त है वहीं मूर्तिकारों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वातावरण में नमी और आसमान पर बदली के चलते मूर्ति नहीं सूख पा रही। जिसे अब पंखे के भरोसे सूखाने का प्रयास किया जा रहा। गनपति प्रतिमा स्थापना के लिए अब गिनती के ही दिन बचे हैं। समय पर मूर्ति न सूखा तो स्थापना के समय मूर्ति दे पाने में दिक्कत होगी। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है।