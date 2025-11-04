Hemp smuggling: ट्रैक्टर की ट्रॉली में बने गुप्त चेंबर से निकला 107 किलो गांजा, देखकर पुलिस के भी उड़ गए होश

अंबिकापुर. बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में बने गुप्त चेंबर से 107 किलो गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे (Hemp smuggling) की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो ओडि़शा से गांजा लेकर सासाराम जा रहा था। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर बिहार जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धरदबोचा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।