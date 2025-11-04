Hemp smuggling: ट्रैक्टर की ट्रॉली में बने गुप्त चेंबर से निकला 107 किलो गांजा, देखकर पुलिस के भी उड़ गए होश

Hemp smuggler arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में बने गुप्त चेंबर से 107 किलो गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे (Hemp smuggling) की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो ओडि़शा से गांजा लेकर सासाराम जा रहा था। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर बिहार जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धरदबोचा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
बलरामपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भापेन्द्र साहू को सोमवार की रात को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग के ट्रैक्टर में पीली ट्रॉली लगाकर बड़ी मात्रा में गांजा (Hemp smuggling) अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली प्रभारी ने टीम के साथ मुख्य मार्ग पर नाकेबंदी की।
कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रैक्टर को रोका गया। पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाशी ली तो ट्रॉली में गुप्त चेंबर बना हुआ था। चेंबर में भूरे टेप से लिपटे 75 पैकेट मिले, जिसका कुल वजन 106 किलो 600 ग्राम था। इसके बाद पुलिस ने गांजा व ट्रैक्टर जब्त कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए (Hemp smuggling) से अधिक बताई जा रही है।
मामले (Hemp smuggling) में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक इजहार आलम पिता स्व. मुमताज 24 वर्ष निवासी ग्राम करारी थाना शिवसागर जिला रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर बिहार जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
