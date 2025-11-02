Housing board colony: 3 साल बाद भी नहीं बनी बाउंड्रीवाल, कॉलोनीवासियों ने किया हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के निवास का घेराव

Colony people protest in front of Housing board president house (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। अटल विहार कॉलोनी सरगवां (Housing board colony) के रहवासी पिछले 3 वर्षों से बाउंड्रीवाल निर्माण की मांग को लेकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विभाग की इस उदासीनता से परेशान कॉलोनीवासियों ने रविवार को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के पंजाब गार्डन स्थित निवास का घेराव किया। हालांकि उस समय अध्यक्ष आवास पर उपस्थित नहीं थे, वे निजी कार्य से बाहर थे। कॉलोनीवासियों ने मोबाइल पर उनसे बातचीत की, जिसके बाद अध्यक्ष ने शीघ्र ही बाउंड्रीवाल निर्माण कराने का आश्वासन दिया।
हाउसिंग बोर्ड (Housing board colony) के अध्यक्ष ने फोन पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रक्रिया चल रही है। निविदा के लिए ६ नवंबर तक का समय है। निविदा खुलने के बाद बाउंड्रीवाल निर्माण की प्रक्रिया शुरु करा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ओपन जीम व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
कॉलोनी अध्यक्ष प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड (Housing board colony) ने अटल विहार सरगवां में सर्वसुविधायुक्त आवासीय कॉलोनी का विज्ञापन कर मकान बेचे थे। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी चारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया। पूर्ण भुगतान लेने के बाद भी विभाग की यह लापरवाही कॉलोनीवासियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।
बाउंड्रीवाल नहीं होने से कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, चोरी की घटनाओं का भय बना रहता है तथा बाहरी लोग ट्रैक्टर से मिट्टी-मूरम का परिवहन करते हैं। इससे कॉलोनी का वातावरण असुरक्षित और अव्यवस्थित होता जा रहा है।
कॉलोनी के संरक्षक हेमेन्द्र मिश्रा ने बताया कि अटल विहार कॉलोनी (Housing board colony) में 250 से अधिक मकान हैं और अधिकांश में लोग निवासरत हैं। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था न होने से लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हर बार केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जिससे रहवासियों में आक्रोश है।
प्रदर्शन (Housing board colony) में आरके खरे, द्वारिकानाथ पाठक, अजय चतुर्वेदी, अशोक पांडेय, अनिल मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, जगदम्बा पाठक, डॉ. शरद वर्मा, चंद्रभूषण पांडेय, संजय गुप्ता, दीपक जायसवाल, मनीष शर्मा, रमेश याज्ञिक, राघवेन्द्र तिवारी, रूपेश गुप्ता, रितेश दत्ता सहित लगभग 50 से अधिक लोग शामिल रहे। कॉलोनीवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
