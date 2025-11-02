Housing board colony: 3 साल बाद भी नहीं बनी बाउंड्रीवाल, कॉलोनीवासियों ने किया हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के निवास का घेराव

अंबिकापुर। अटल विहार कॉलोनी सरगवां (Housing board colony) के रहवासी पिछले 3 वर्षों से बाउंड्रीवाल निर्माण की मांग को लेकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विभाग की इस उदासीनता से परेशान कॉलोनीवासियों ने रविवार को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के पंजाब गार्डन स्थित निवास का घेराव किया। हालांकि उस समय अध्यक्ष आवास पर उपस्थित नहीं थे, वे निजी कार्य से बाहर थे। कॉलोनीवासियों ने मोबाइल पर उनसे बातचीत की, जिसके बाद अध्यक्ष ने शीघ्र ही बाउंड्रीवाल निर्माण कराने का आश्वासन दिया।