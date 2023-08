Breaking News: Video: पैलेस के पास कुएं में महिला-पुरुष की औंधे मुंह पड़ी मिली लाश, पहुंची पुलिस

अंबिकापुर
Published: Aug 26, 2023 07:42:13 pm

Man-woman dead body found into the well: पैलेस के पास ही कचरा व कबाड़ बीनकर जीवन निर्वाह करते थे दोनों, शराब के नशे में विवाद के बाद कुएं में गिरने की जताई जा रही संभावना

अंबिकापुर. Man-woman dead body found into the well: सरगुजा पैलेस व कोठीघर की दीवार से लगे कुएं में शनिवार की शाम महिला-पुरुष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आस-पास के लोगों ने लाश देख कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकालने की प्रक्रिया शुरु की। घटनास्थल के पास ही रहने वाले लोगों का कहना है कि दोनों कचरा व कबाड़ बीनकर जीवन-यापन कर रहे थे। शराब के नशे में विवाद के बाद दोनों के कुएं में कूदने या गिरने की संभावना जताई जा रही है।