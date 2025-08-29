Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- खनन से रामगढ़ पहाड़ी को नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा बर्दाश्त

अंबिकापुर. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) ने रामगढ़ पहाड़ी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ हमारे लिए आस्था का केंद्र है और अगर वहां किसी भी प्रकार का खनन या धमाका होता है, जिससे पहाड़ी को क्षति पहुंचती है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने हाल ही में कोल माइंस में हो रहे धमाकों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि उदयपुर के परसा-केते क्षेत्र में चल रही ओपन कोल माइंस (Minister Rajesh Agrawal) से होने वाले धमाकों से रामगढ़ की पहाड़ी को नुकसान हो रहा है। पूर्व उपमख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यह मुद्दा पर्यावरण और धार्मिक आस्था दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया था।
सिंहदेव की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) ने कहा कि मैं पिछले 50 वर्षों से हर नवरात्रि में रामगढ़ दर्शन के लिए जाता आ रहा हूं और पिछले 37 वर्षों से वहां भंडारा आयोजित करता हूं। यह स्थल मेरे लिए केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा है। किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।