अंबिकापुर

Murder case solved: सुअर मारने लगाए गए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपियों ने कुएं में फेंक दी थी लाश, 3 गिरफ्तार

Murder case solved: मैनपाट से पिकनिक मनाकर गांव लौटा था युवक, लेकिन नहीं पहुंचा पाया था घर, तीसरे दिन कुएं में मिली थी लाश, आरोपियों ने खेत में लगा रखा था तरंगित जीआई तार

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 01, 2025

Murder case solved

3 accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हरता में कुछ दिन पूर्व युवक की लाश गांव के ही कुएं में मिली थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार (Murder case solved) किया है। आरोपियों ने सुअर का शिकार करने के लिए खेत में तरंगित जीआई तार बिछा रखा था। घर जाने के दौरान तरंगित तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उसके शव को घटनास्थल से करीब 500मीटर दूर ले जाकर कुएं में डाल दिया था।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता निवासी हरेंद्र सिंह पिता बुद्धदेव उम्र 27 वर्ष 23 नवंबर को अन्य लोगों के साथ पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। शाम को वापस आने के बाद सभी अपने-अपने घर चले गए, लेकिन हरेंन्द्र घर नहीं पहुंचा। तीसरे दिन उसकी लाश गांव के कुएं (Murder case solved) में मिली थी।

परिजन ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना कर रही थी। पीएम रिपोर्ट में करंट लगने से मौत की पुष्टि पर पुलिस मामले (Murder case solved) की जांच गंभीरता से शुरू कर दी।

500 मीटर दूर ले जाकर शव को कुएं में डाला

विवेचना के दौरान पुलिस ने गांव के ही बुधराम सिंह पिता जयमंगल सिंह निवासी कुम्हरता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि गांव के ही बलराम सिंह व मदन सिंह के साथ मिलकर सुअर का शिकार करने के लिए खेत में जीआई तार लगा रखा था। इसके संपर्क में आने से हरेंद्र की मौत (Murder case solved) हो गई थी। डर से तीनों ने मिलकर शव को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर ले जाकर कुएं में डाल दिया था।

Murder case solved: ये आरोपी पकड़े गए

पुलिस ने घटना (Murder case solved) में शामिल आरोपी बुधवार सिंह पिता जयमंगल सिंह उम्र 65 वर्ष, मदन सिंह पिता बसंत साय उम्र 50 वर्ष व बलराम सिंह पिता देवन सिंह उम्र 55 वर्ष तीनों निवासी कुम्हरता थाना दरिमा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 08:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder case solved: सुअर मारने लगाए गए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपियों ने कुएं में फेंक दी थी लाश, 3 गिरफ्तार

