Murder case solved: सुअर मारने लगाए गए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपियों ने कुएं में फेंक दी थी लाश, 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हरता में कुछ दिन पूर्व युवक की लाश गांव के ही कुएं में मिली थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार (Murder case solved) किया है। आरोपियों ने सुअर का शिकार करने के लिए खेत में तरंगित जीआई तार बिछा रखा था। घर जाने के दौरान तरंगित तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उसके शव को घटनास्थल से करीब 500मीटर दूर ले जाकर कुएं में डाल दिया था।