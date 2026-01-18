NH road: जल्द ही जर्जर सडक़ों से जनता को मिलेगी राहत, ओटीआई योजना से 44.82 करोड़ के काम को मिली स्वीकृति

वर्तमान में सिलफिली, अम्बिकापुर, सीतापुर, पत्थलगांव, कांसाबेल और कुनकुरी के शहरी हिस्सों में बीटी पैच रिपेयर के माध्यम से सडक़ मरम्मत (NH road) कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर की एसटीएमसी योजना के तहत किया जा रहा है। इसके लिए कुल 7.24 करोड़ रुपये की निविदा स्वीकृत हुई है, जिसमें से 5.32 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 12 माह तक शहरी मार्गों का संधारण किया जाएगा।