President arrived Ambikapur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं अंबिकापुर, राज्यपाल, CM समेत ये मंत्री भी मंच पर हैं मौजूद

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President arrived Ambikapur) अंबिकापुर पहुंच गई हैं। उनका हेलीकॉप्टर गांधी स्टेडियम में उतरा। यहां से वे कार से पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचीं। यहां समाज प्रमुखों से मिलने के बाद 11.43 बजे मंच पर पहुंचीं। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होने यहां आई हैं। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद हैं।