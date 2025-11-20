Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

President arrived Ambikapur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं अंबिकापुर, राज्यपाल, CM समेत ये मंत्री भी मंच पर हैं मौजूद

President arrived Ambikapur: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में हो रही शामिल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 20, 2025

President arrived in Ambikapur

President Draupadi Murmu on the stage (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President arrived Ambikapur) अंबिकापुर पहुंच गई हैं। उनका हेलीकॉप्टर गांधी स्टेडियम में उतरा। यहां से वे कार से पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचीं। यहां समाज प्रमुखों से मिलने के बाद 11.43 बजे मंच पर पहुंचीं। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होने यहां आई हैं। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद हैं।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति (President arrived Ambikapur) मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा राष्ट्रपति का जो मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। उसके अनुसार राष्ट्रपति 11 बजकर 20 मिनट पर पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचेंगीं।

वे 11.30 से 11.37 बजे तक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जनजातीय महिला एवं स्व-सहायता समूह, जनजातीय प्रमुख व जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों से संवाद व फोटोग्राफी करेंगीं। 11.44 पर मंच पर पधारेंगीं तथा राष्ट्रगान होगा। 11.47 बजे वे दीप प्रज्ज्वलन व कार्यक्रम का शुभारंभ (President arrived Ambikapur) करेंगीं।

इसके बाद राज्यपाल, सीएम समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के उद्बोधन कार्यक्रम के बाद 12.39 से 12.51 बजे तक राष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगीं। फिर आभार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन होगा। इसके बाद 12.53 बजे राष्ट्रपति (President arrived Ambikapur) यहां से प्रस्थान कर जाएंगीं।

President arrived Ambikapur: बस्तरिया नृत्य ने मोहा मन

राष्ट्रपति के मंच पर पधारने से पूर्व बस्तर से आए कलाकारों ने नृत्य गीत की प्रस्तुति दी। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दीं।

ये भी पढ़ें

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस कुछ ही देर में पहुंचेंगीं अंबिकापुर, ऐसा है उनका मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
अंबिकापुर
President Draupadi Murmu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / President arrived Ambikapur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं अंबिकापुर, राज्यपाल, CM समेत ये मंत्री भी मंच पर हैं मौजूद

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tribal pride of Surguja: सरगुजा के जनजातीय गौरव माने जाते हैं पद्मश्री माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरु, ये नाम भी हैं विख्यात

Tribal pride of Surguja
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस कुछ ही देर में पहुंचेंगीं अंबिकापुर, ऐसा है उनका मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

Incident
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील

Illegal paddy seized
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.