Prisoner Escaped: कैदी फरार कांड की गूंज… अंबिकापुर सेंट्रल जेल के 4 प्रहरी सेवा से बर्खास्त, मुख्यालय ने दी मंजूरी

बिलासपुर जिले के ग्राम मल्हार निवासी मुकेश कांत पिता हरिप्रसाद (41 वर्ष) हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह पहले बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद था, लेकिन वहां किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर वर्ष 2024 में उसे केन्द्रीय जेल अंबिकापुर स्थानांतरित कर दिया गया था। 4 अक्टूबर को कैदी को यूरिन संबंधित बीमारी की शिकायत पर जेल प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। उसे अस्पताल के जेल वार्ड में रखा गया था, जहां जिला पुलिस बल के जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।