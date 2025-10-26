Ambikapur News: छठ पर्व से पहले टूटी सड़कों से भड़की जनता, गड्ढों में लेटकर किया अनोखा प्रदर्शन… की ये मांग

विशेष रूप से शहर के काली मंदिर से शंकर घाट तक की सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस मार्ग पर हर दिन हजारों लोग पैदल चलते हैं, लेकिन गड्ढों और धूल की समस्या ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। अधिकतर व्रती दंडवत करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए छठ घाट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें गड्ढों से भरी सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। इससे उनके लिए यह यात्रा और भी कठिन हो जाएगी।