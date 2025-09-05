Ramgarh Pahad: रामगढ़ पहाड़ मामले में भाजपा ने गठित की 3 सदस्यीय अध्ययन समिति, पूर्व डिप्टी सीएम ने CM को लिखा था पत्र

अंबिकापुर। सरगुजा के प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ पहाड़ (Ramgarh Pahad) को बचाने पूर्व डिप्टी सीएम ने 3 दिन पूर्व सीएम विष्णु देव साय को पत्र लिखा था। इस मामले में भाजपा ने 3 सदस्यीय अध्ययन समिति का गठन किया है। पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, जबकि विधायक रेणुका सिंह और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सदस्य के रूप में समिति में शामिल किए गए हैं।