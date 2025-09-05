Eid Milad-un-Nabi: ईद मिलादुन्नबी पर शहर में निकला भव्य जुलूस, धर्मगुरुओं ने दी मानवता की सीख, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

अंबिकापुर. मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी (Eid Milad-un-Nabi) का पर्व शुक्रवार को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर की सभी मस्जिदों से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ घड़ी चौक स्थित कला केंद्र में एक भव्य जलसे में परिवर्तित हो गया। जुलूस का शहर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।