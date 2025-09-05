Road accident: सडक़ हादसे में 2 लोगों की मौत, टक्कर से एक बाइक के हुए 2 टुकड़े, दूसरा पिकअप से जा टकराया

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर व उदयपुर में गुरुवार की शाम व रात में हुए 2 सडक़ हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पिता-पुत्र बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने जा रही पिकअप के चालक ने ब्रेक मार दी। इससे वे टकरा गए। हादसे (Road accident) में पिता की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना उदयपुर में घटित हुई। बाइक सवार बस के क्लीनर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके बाइक के 2 टुकड़े हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के सामने का पहिया घटनास्थल से 200 मीटर दूर जा गिरा। पुलिस दोनों मामले की विवेचना कर रही है।