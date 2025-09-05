Road accident: सडक़ हादसे में 2 लोगों की मौत, टक्कर से एक बाइक के हुए 2 टुकड़े, दूसरा पिकअप से जा टकराया

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर व उदयपुर में गुरुवार की शाम व रात में हुए 2 सडक़ हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पिता-पुत्र बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने जा रही पिकअप के चालक ने ब्रेक मार दी। इससे वे टकरा गए। हादसे (Road accident) में पिता की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना उदयपुर में घटित हुई। बाइक सवार बस के क्लीनर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके बाइक के 2 टुकड़े हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के सामने का पहिया घटनास्थल से 200 मीटर दूर जा गिरा। पुलिस दोनों मामले की विवेचना कर रही है।
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कतकालो निवासी बृजभान मांझी पिता स्व. भिटकू गुरुवार की शाम अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर ग्राम कापू की ओर जा रहा था। उनके सामने ट्रांसफार्मर लोड कर पिकअप जा रहा था। इसी बीच रास्ते में पिकअप चालक ने अचानक ब्रेक (Road accident) मार दी।
इससे पिता-पुत्र बाइक समेत पिकअप से जा टकराए। हादसे (Road accident) में दोनों घायल हो गए। दोनों को सीतापुर अस्पताल ले जाया गया। यहां बृजभान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान रात में उसकी मौत हो गई।
अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर उदयपुर में गुरुवार की रात करीब 8.30 बजे उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा निवासी जयपाल पिता स्व. गेंदा राम 26 वर्ष को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक के सामने का पहिया घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर जा गिरा।
मृतक जयपाल उदयपुर जनपद परिसर से निकलकर बाइक से थाने की ओर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। वह सूरजपुर से उदयपुर तक चलने वाली भवानी बस का क्लीनर था। रात में बस ड्राइवर के साथ वह बस जनपद परिसर में खड़ी कर कुछ सामान लेने निकला था।
इधर ड्राइवर खाना बनाकर उसका इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसे क्लीनर के मौत (Road accident) की खबर मिली। इधर सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए उदयपुर अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।