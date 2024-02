मां ने 8 माह के बेटे की चाकू मारकर की थी हत्या, फिर हो गई थी फरार, 5 दिन बाद तालाब में मिली लाश

Submitted by:

Mother murdered innocent son: पति द्वारा शराब के नशे में आए दिन विवाद करने से रहती थी परेशान, घटना दिवस की रात विवाद के बाद महिला ने बेटे को मारकर खुद आत्महत्या करने की कही थी बात

Woman murdered his 8 month old son by knife