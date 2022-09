डिब्बे में जहरीला सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, बोला- इसने मुझे डस लिया है, डॉक्टर का ये आया रिएक्शन

Sneke bite: रात में जमीन पर सोने के दौरान सांप ने युवक के कान में डस लिया (Snake bite in ear) था, शोर मचाकर घरवालों को जगाया तो उन्होंने सांप को बना लिया बंधक (Hostage snake), डॉक्टर ने सीएचसी से रेफर किया मेडिकल कॉलेज अस्पताल

अंबिकापुर. Sneke bite: बारिश के सीजन में आए दिन सर्पदंश के मामले सामने आते रहते हैं। अधिकांश घटनाएं ग्रामीण इलाकों में जमीन पर सोने के दौरान घटित होती हैं। ऐसे ही एक मामले में लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को जमीन पर सोने के दौरान शनिवार की रात डंडा करैत सांप ने डस (Snake bite) लिया। इसी खबर जब उसके घरवालों को हुई तो उन्होंने एक डिब्बे में सांप को बंद कर दिया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों को सांप दिखाकर कहा कि इसने मुझे डस लिया है। यह देख डॉक्टर भी सकते में आ गए, उन्होंने तत्काल डिब्बा बंद कराया। फिलहाल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।

Man who bitten by snake and snake in box