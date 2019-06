अमरीका: स्पीकर नैंसी पेलोसी का ट्रंप पर हमला, कहा- महाभियोग की सजा नहीं, जेल भेजा जाना चाहिए

वाशिंगटन। अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने गुरुवार को डेमोक्रेटिक सांसदों से कहा कि वह ट्रंप को जेल भेजना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने को लेकर पार्टी के भीतर गरमागरम बहस के बीच पेलोसी ने इस सप्ताह वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ एक बंद दरवाजे कमरे में बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। पेलोसी ने ट्रंप के बारे में कहा कि वह उस पर महाभियोग नहीं चलाना चाहती है, बल्कि उसे जेल में देखना चाहती हैं।

आपराधिक मामला चलाया जाए

गौरतलब है कि मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए भी पेलोसी ट्रंप को फंड दिए जाने का लगातार विरोध करती रही हैं। पेलोसी यह भी चाहती हैं कि ट्रंप 2020 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव न सकें। इसके लिए उन पर आपराधिक मामला चलाया जाए।

