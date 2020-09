US Presidential Debate: कानूनविदों और विशेषज्ञों ने ट्रंप-बिडेन के डिबेट पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, बताया इतिहास का सबसे खराब बहस

वाशिंगटन। अमरीका में आगामी 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Election 2020 ) होने वाले हैं और उससे पहले दोनों ही पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही है। इन सबके बीच चुनाव से पहले होने वाला प्रसिडेंशियल डिबेट ( US Elections First Presidential Debate 2020 ) में मंगलवार को ट्रंप-बिडेन आमने-सामने आए। मंगलवार को हुए पहले प्रसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो बिडेन के बीच गर्मागरम बहस हुई। दोनों के बीच नौंक-झौक भी देखने को मिला है।

अब इस बहस को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कानूनविदों, राजनीतिक टिप्पणीकारों, विशेषज्ञों ने ट्रंप-बिडेन के बीच हुए पहले प्रसिडेंशियल डिबेट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्लोगों ने कहा कि ट्रंप-बिडेन के बीच हुई बहस इतिहास का सबसे खराब बहस है।

US President Election: पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप को बड़ा झटका! 69 फीसदी लोग बहस से खुश नहीं

90 मिनट तक चले इस बहस में कई बार ट्रंप और बिडेन के बीच नौक-झौक देखने को मिली। बिडेन ने तो ट्रंप को 'शटअप मैन' तक कह दिया। पूरे बहस के दौरान मॉडरेटर फॉक्स न्यूज के एंकर क्रिस वॉलेस को बार-बार टोकना पड़ा। दरअसल, दोनों के बीच कई महत्वूर्ण मुद्दों पर बहस हुई। इस बीच चर्चा के दौरान दोनों एक-दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन कई बार दोनों उलझ गए और तीखी बहस हुई।

We are in the battle for the soul of our nation, and the choice in this election was made crystal clear during tonight’s debate. Donate right now to help @JoeBiden and me defeat Trump. https://t.co/LPKuo85v56 — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 30, 2020

कमला हैरिस ने ट्रंप पर किया वार

डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर करारा हमला किया है। पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप के आक्रामक व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा 'हम अपने राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ाई में हैं और आज रात (मंगलवार) की बहस ने चुनाव को स्पष्ट कर दिया है। ट्रंप को हराने के लिए जो बिडेन और मुझे डोनेट करें।'

US Presidential Debate: सर्वे में जो बिडेन से पिछड़े डोनाल्‍ड ट्रंप, लोगों ने बहस को नकारात्मक बताया

हालांकि इस बीच इस बीच, कुछ कंजरवेटिव, रिपब्लिकन सांसदों और ट्रंप के अभियान से जुड़े सदस्यों ने अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए डिबेट के मॉडरेटर क्रिस वॉलेस पर हमला किया। इनमें से कई पोस्ट राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से रीट्वीट भी किए गए थे।

Biden has repeatedly failed to answer legitimate questions that American voters should know the answers to before voting while Trump takes every interview in the world



Chris Wallace had the opportunity tonight to get more information to the American voter on Biden and he failed — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) September 30, 2020

If you still can't figure out why the American public doesn't trust the media... just rewatch Chris Wallace's performance tonight... — Tim Young (@TimRunsHisMouth) September 30, 2020

Ryan Saavedra नाम के एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया 'बिडेन बार-बार वैध सवालों का जवाब देने में असफल रहे हैं और चुनाव से पहले अमरीकी मतदाताओं को यह जानना चाहिए, जबकि दुनियाभर में के साक्षात्कर में ट्रंप हैं। उन्होंने कहा कि बिडेन के पास अमरीकी मतदाताओं को अधिक जानकारी देने का अवसर था, लेकिन वे असफल रहे।'

रिपब्लिकन पार्टी के नेता और व्यवसायी डेरेल इस्सा ने बिडेन के इस कदम की आलोचना की कि कैसे अमरीका में 205,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो गई और उसे इससे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था।

Tonight, Joe Biden made it clear that if he’s elected he’s prepared to perpetually lockdown the American people, shut the economy down again, and make sure schools stay closed. That statement alone makes it worth fighting every day between now and November 3rd. — Darrell Issa (@DarrellIssa) September 30, 2020

This was the worst presidential debate in US history another indication that Trump respects no rules and has no civility or respect for democracy. It was repulsive to watch this bullying spectacle. An angry, authoritarian President who won’t commit to accept the election results. — LarryDiamond (@LarryDiamond) September 30, 2020